В Одессе полиция разыскивает двоих девочек-подростков, которые ушли из домов и так и не вернулись. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Розыском занимается Хмельницкое отделение полиции Малиновского отдела в городе Одессе. Пропавшим девушкам 15 и 16 лет. 5 октября они самовольно оставили место проживания. Правоохранители просят тех, кто знает о местонахождении девушек, сообщать по телефону "102".

Также полицейские дали приметы девушек.

Катерина Андрусяк 2004 года рождения. На вид ей 15-16 лет. Ее рост - 160 см, девушка худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые, рана на правом ухе и шрам на правой руке. Была одета в белую спортивную кофту, черные джинсы, бирюзовые кроссовки.

Фото: od.npu.gov.ua

Наталья Недова 2003 года рождения. На вид ей 17-18 лет, ее рост 165-170 см, девушка худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Была одета в темно бордовый спортивный костюм, белые кеды.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, из Киевского лицея Богуна ушел в самоволку и пропал юный кадет.

Также мы писали, что полиция объявила розыск двух женщин, которые пропали из авто по пути из Броваров в Киев.