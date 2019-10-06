Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону грозит принудительное раскрытие переписки с американской предпринимательницей Дженнифер Аркьюри и срок, если он не ответит на запрос Лондонской ассамблеи в связи с подозрениями о конфликте интересов. Об этом сообщает газета The Guardian.

24 сентября Лен Дювалл, председатель Лондонской ассамблеи, дал Джонсону двухнедельный срок для того, чтобы ответить на вопросы о его возможной личной связи с Аркьюри. В противном случае ему грозит тюрьма. Время ультиматума истекает во вторник, 8 октября.

Вопросы к Джонсону из-за бизнес-вумен возникли после того, как газета The Times написала, что Аркьюри в 2013-2014 годах получила из бюджета Лондона около 126 тысяч фунтов стерлингов на развитие проектов. Кроме того, Джонсон якобы использовал влияние для поддержки Аркьюри и принимал участие в организованных ею конференциях для поднятия престижа мероприятия.

Борис Джонсон с Дженнифер Аркури на саммите Innotech. Фото: YouTube/ Innotech Network

Издание также утверждало, что будущий премьер часто бывал в гостях у американки в ее лондонской квартире. Аркьюри позднее отвергала личную связь с Джонсоном и отмечала, что он приходил к ней домой по рабочим вопросам.

28 сентября власти Лондона направили запрос на расследование связей премьер-министра с американской бизнес-леди.

Скандал разворачивается на фоне планов Джонсона добиться выхода страны из ЕС 31 октября.

Как сообщала "Страна", премьер не собирается уходить в отставку и согласится покинуть пост, если Елизавета II уволит его.