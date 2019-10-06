В субботу, 5 октября, около 23:00 в селе Великий Дальник, что находится в Белявском районе Одесской области произошло ДТП, в результате которого есть погибший и пострадавшие. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Одесской области.

"Один человек погиб. Четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы, один из них в крайне тяжелом состоянии", - сообщили в полиции.

Причины лобового столкновения Mercedes и Renault устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: пресс-служба полиции

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