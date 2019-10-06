На 34-м году жизни умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина. Новость о ее смерти первой сообщила коллега Марины Римма Зюбина в своем Facebook.

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По воспоминаниям Зюбиной, Марина была светлым и веселым человеком.

"Свет - это то, что излучала она. Впервые я запомнила Марину, когда мы увиделись случайно в храме в Пархомовке. Мы с мужем поехали посмотреть мозаики Рериха и вдруг, в почти пустой церкви со мной здоровается девушка, улыбка которой сияет, а сама она излучает свет... Мариночка, которая оказалась в этом мире для того, чтобы дарить нам радость и свет, а еще научить нас любить, прощать, бороться, терпеть, жить!", - написала Зюбина.

Скриншот: Facebook/ z.rimma.z

О причинах смерти молодой женщины пока не сообщается.

Марина Куклина (в замужестве Куклина-Май) родилась 12 июня 1986 года. В 2003 году поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, который закончила в 2007.

Фото: Facebook/ marina.kuklina.35

С 2007 года работала в Киевском театре юных зрителей на Липках. Самые известные спектакли с ее участием - "Полианна" и "Приведение замка Кентервиль".

С 2009 года Куклина снималась в кино. Она сыграла в 49 фильмах и сериалах, в том числе "Возвращение Мухтара 5", "Кафе на Садовой", "Пес", "Анна Герман", "Женский доктор".

У актрисы остались муж, украинский режиссер Андрей Май и сын.

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