Компания Google нашла уязвимость в коде ядра операционной системы Android. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам. Об этом сообщает ZDNet.

Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

  • Pixel 2
  • Huawei P20
  • Xiaomi Redmi 5A
  • Xiaomi Redmi Note 5
  • Xiaomi A1
  • Oppo А3
  • Moto Z3
  • Oreo LG
  • Samsung S7, S8, S9

В сообщении компании говорится о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники внешней службы безопасности компании Google выявили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".

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