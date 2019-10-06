Компания Google нашла уязвимость в коде ядра операционной системы Android. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам. Об этом сообщает ZDNet.

Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:

Pixel 2

Huawei P20

Xiaomi Redmi 5A

Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi A1

Oppo А3

Moto Z3

Oreo LG

Samsung S7, S8, S9

В сообщении компании говорится о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники внешней службы безопасности компании Google выявили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".

Также мы рассказывали, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.