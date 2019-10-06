В Google нашли уязвимость в телефонах Huawei, Samsung и Xiaomi, через которую можно воровать личные данные
Компания Google нашла уязвимость в коде ядра операционной системы Android. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам. Об этом сообщает ZDNet.
Эксперты компании считают, что уязвимость затрагивает следующие модели телефонов на Android:
- Pixel 2
- Huawei P20
- Xiaomi Redmi 5A
- Xiaomi Redmi Note 5
- Xiaomi A1
- Oppo А3
- Moto Z3
- Oreo LG
- Samsung S7, S8, S9
В сообщении компании говорится о телефонах под управлением Android 8.x и более поздних версий.
Ранее "Страна" сообщала, что сотрудники внешней службы безопасности компании Google выявили беспрецедентную операцию по взлому iPhone, которая атаковала "тысячи пользователей в неделю".
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