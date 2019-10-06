В России до конца текущего года, вероятно, не успеют завершить испытания новой авиабомбы "Дрель". Об этом сообщает "Интерфакс".

Как заявил глава концерна "Техмаш" Владимир Лепин, причиной тому является непогода. Между тем, еще в июне пресс-служба предприятия сообщала о намерениях завершить госиспытания "Дрели" до конца 2019 года.

"Это же авиация. Видите, погода какая? А дальше - только хуже", - сказал Владимир Лепин.

"Дрель" - планирующая авиабомба, разработанная НПО "Базальт". Она предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных РЛС, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

О создании "Дрели" было впервые заявлено в 2016 году, тогда же начались госиспытания бомбы. Она будет применяться самолетами оперативно-тактической авиации.

Напомним, в России показали первый совместный полет истребителя Су-57 и разведывательного беспилотника "Охотник".

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