Джо Байден, который претендует на пост президента США назвал действующего президента государства Дональда Трампа абсолютно непригодным для этой должности, передает Washington Post.

Байден обвинил Трампа в том, что нынешний президент США злоупотребляе своими полномочиями для того, чтобы продвигать свои интересы.

Также Байден заявил, что Трамп совершенно не понимает масштабов возложенной на него ответственности перед народом. Кроме того, по мнению политика, нынешний президент - патологический лжец.

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер подставлял Трампа и выгораживал Байдена во время дачи показаний Конгрессу экс-спецпредставителя США по Украине.

Также мы рассказывали о том, что Дональд Трамп заявил, что даже и не думал звонить Зеленскому, но поддался на уговоры Перри.