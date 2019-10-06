Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не готов уходить в отставку, если только решение о его увольнении не будет принято королевой Елизаветой II. Об этом сообщает The Sunday Times.

По информации источников издания, даже если Брюссель не примет условия Бориса Джонсона по выходу Великобритании из состава ЕС, он собирается сохранить свою должность. Не покинет он кресло премьера и в том случае, если парламент выразит его правительству вотум недоверия или если его признают виновным в нарушении закона, запрещающего выход из ЕС без соглашения.

"Если только полиция не появится у дверей Даунинг-стрит, 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет", - сообщают источники.

При этом в парламенте уже обсуждалась возможность назначения премьер-министром спикера Палаты общин Джона Беркоу. Однако большинство парламентариев считают, что он не сумеет заручиться поддержкой большинства.

Напомним, что в ночь на 10 сентября работа британского парламента была официально приостановлена. Парламент должен был возобновить работу 14 октября. Приостановление работы парламента означает, что выборы будут невозможны ранее конца ноября.

Однако Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным. После этого 25 сентября Борис Джонсон срочно покинул Генассамблею ООН и вылетел в Лондон.