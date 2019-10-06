В американском штате Калифорния на пивном осеннем фестивале "Октоберфест" прогремел взрыв. В результате этого по меньшей мере 4 человека пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел в городе Хантангтон-Бич, недалеко от Лос-Анджелеса. Предварительно установили, что взорвался трансформатор на одном из электростолбов недалеко от места, где проходил пивной фестиваль. В результате взрыва электропора упала на землю и загорелась. Посетителей эвакуировали. По предварительной информации, пострадали 4 человека.

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