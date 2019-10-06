На днях бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания Палате представителей Конгресса США по делу о возможном давлении президента Трампа на президента Зеленского по компромату на экс-вице-президента США Джо Байдена.

Напомним, из-за этого Трампу сейчас грозят импичментом его политические противники-демократы.

"Страна" уже публиковала полный текст показаний Волкера. Сейчас мы проанализировали основные выводы из его выступления.

1. Волкер обманул Конгресс

Волкер начал с откровенной неправды. Так, он заявил: "я не знал и ни в коем случае не участвовал в попытках заставить Украину расследовать дела бывшего вице-президента Байдена. Как вы увидите на примере многих текстовых сообщений, которые я предоставляю в качестве доказательств, вице-президент Байден никогда не был темой обсуждения".

На самом деле как раз Байден, а точнее связанная с его делом компания Бурисма, были в центре общения Волкера с помощником президента Зеленского Ермаком и с послом США в ЕС Сондлендом, а также с помощником Трампа Джулиани. Лично Волкер пересылал Сондленду проект заявления Зеленского по этому делу. Да, имя Байдена в этой переписке не упоминается. Только "Бурисма". Однако Волкер, как следует из его показаний, прекрасно знал, как привязывают Байдена к Бурисме.

Более того, из показаний Волкера следует, что проект заявления Зеленского о борьбе с коррупцией, которые ему переслал Ермак, изначально не содержал пассажа про Бурисму. И его добавил лично Волкер.

"16 августа господин Ермак поделился со мной проектом заявления, которое, на мой взгляд, была вполне разумным. В ней не упоминалась "Бурисма" или выборы 2016 года, заявление было абсолютно стандартным. Я передал этот проект Сондланду, который согласился с тем, что это прекрасное заявление. В нашей дальнейшей беседе с Джулиани тот заявил, что по его мнению, заявление должно конкретно вспоминать "Бурисму" и "2016 год". Опять-таки, он не упоминал вице-президента Байдена в этом разговоре.

Посол Сондланд и я обсудили его предложения, после чего я отредактировал проект заявления Ермака и отправил ему на просмотр".

Напомним, что в отредактированном Волкером варианте заявление звучало так: "Особое внимание нужно уделить проблеме вмешательства в политические процессы в Соединенных Штатах. Особенно предположению о вмешательстве украинских политиков. Я хочу заявить, что это недопустимо. Мы намерены начать и завершить прозрачное и беспристрастное расследование всех фактов и эпизодов, в том числе касающихся Burisma и выборов 2016 в США, что, в свою очередь, сможет предотвратить появление этой проблемы в будущем".

Как видим, хоть тут имя Байдена и не было упомянуто, однако было предельно понятно о ком идет речь и кто должен был стать главным объектом расследования.

2. Волкер уговаривал Киев не идти навстречу пожеланиям Трампа

В тоже время Волкер постоянно подчеркивал, что пошел на участие в общении Джулиани и представителей украинского президента не потому, что хотел помочь Трампу добиться от Киева расследования дела по Бурисме, а лишь для того, чтоб разблокировать украино-американские отношения и организовать официальный визит Зеленского в Белый Дом.

В тоже время, как следует из его слов, он последовательно давал понять Киеву, что не нужно особо прислушиваться к тому, что говорит Джулиани, так как это не позиция официального американского руководства.

И вообще он уговаривал Зе и его команду держаться подальше от американских выборов. То есть, по сути, уговаривал не помогать Трампу.

В том числе благодаря и этой позиции Зеленский так и не сделал никаких заявлений по Бурисме (при том, что, как мы помним, Зе прямо обещал Траму во время разговора 25 июля, расследовать дело Байдена).

Вот как Волкер излагает отказ Ермака делать заявление по Бурисме.

"Ермак заявил, что, по ряду причин, в том числе и по той причине, что господин Луценко все еще оставался официальным генеральным прокурором, они не хотели бы вспоминать о "Бурисме" и о 2016 годе. Я согласился - кроме того, я отметил, что уверен в том, что для Украины важно не сделать ничего такого, что могло бы быть рассмотрено как влияние на выборы 2020 года. Тот факт, что существовавшие обвинения в 2016 году уже вызвали беспокойство, было очень важным, чтобы Украина не ввязалась во что-то относительно (выборов) 2020 года. Он согласился и отложил идею антикоррупционной заявления", - заявил Волкер.

То есть он прямо признает, что он уговорил Киев не идти на пожелания Трампа и Джулиани. Хотя, судя по переписке с последним Волкер изображал готовность содействовать появлению заявления Зе о Бурисме, в разговоре с Ермаком дал понять, что "хотелки" президента США выполнять на самом деле не надо.

В дипломатии это называется "приемом Талейрана". По имени министра иностранных дел Франции времен Наполеона Бонапарта, который на словах сохранял верность императору и выполнял его поручения, но при общении с лидерами других государств прямо говорил, что он не согласен с его позицией.

На это указывают и много других пассажей из показаний Волкера.

Например вот этот: "2 июля я встретился с президентом Зеленским и его делегацией в Торонто, в Канаде, поскольку выступал там главным представителем США на конференции по вопросам реформ в Украине. В конце встречи, я лично разговаривал с президентом Зеленским, и объяснил свое мнение, что мэр Джулиани продолжает сохранять негативные взгляды в отношении Украины из-за событий 2016 года, и его позиция влияет на президента (Трампа). Я отметил, что мэр Джулиани не представляет правительство США, а является частным лицом и личным адвокатом президента".

3. Волкер выгораживал Байдена

Красной нитью через все показания Волкера проходит то, что Байден, по его мнению, не имел никакого отношения к коррупционным делам Бурисмы. И что якобы вся история о причастности Байдена к украинской коррупции строится исключительно на заявлении экс-генпрокурора Юрия Луценко, который тот сделал в начале этого года.

Волкер прямо говорит, что Луценко доверять нельзя, так как он пытался таким образом спасти свою должность после смены президента, завоевав доверие Трампа.

"В первые месяцы 2019 года мне стало известно о новом антиукраинском нарративе в США, подпитываемым обвинениями тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко в том, что некоторые граждане Украины, возможно, стремились влиять на президентские выборы в США 2016 года, в том числе путем передачи негативной информации относительно избирательной кампании Дональда Трампа, которая, как они надеялись, должна достичь избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Существовал и другой нарратив, также поддержанный тогдашним генпрокурором, что компания "Бурисма" пыталась получить влияние на тогдашнего вице-президента Байдена, за счет больших выплат его сыну, Хантеру Байдену.

Господин Луценко объявил эти обвинения в ходе интервью с американскими СМИ, что способствовало их широкому распространению, особенно между зрителей-консерваторов.

Я хорошо понимал ситуацию в Украине и однажды встретился с господином Луценко во время одного из моих визитов в Украину в 2018 году. Украина имеет заслуженную репутацию страны с безудержной коррупцией.

Однако, я считал, что эти обвинения господина Луценко были корыстными, сделанными с целью, чтобы казаться ценным для Соединенных Штатов, так что Соединенные Штаты могли бы выступить против увольнения его с должности новым правительством.

Кроме того, я был знаком с бывшим вице-президентом Байденом в течение 24 лет, поэтому предположение, что он позволил бы манипулировать собой в должности вице-президента ради денег для своего сына просто не вызывает у меня доверия. Я знаю его как человека добродетельного и преданного нашей стране. В мае 2019 года я узнал, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани планировал поехать в Украину, чтобы рассмотреть эти обвинения. Я вышел с ним на связь, чтобы проинформировать его перед визитом, в частности, сказать, что Луценко не заслуживает доверия и его заменят, когда начнет работать новое правительство", - заявил Волкер.

Отметим, что связи Байдена с Бурисмой через его сына не являются ни для кого секретом начиная с 2015 года, когда об этом впервые написали американские СМИ. Кроме того, о вмешательстве Байдена в вопрос расследования по этой компании также заявил экс-генпрокурор Шокин.

Однако об этом Волкер не упоминает, последовательно пытаясь оправдать Байдена.

4. "Ястребу" Волкеру нравится Зеленский

Отметим, что Волкер считается одним из самых ярких представителей "партии ястребов" в руководстве США, которые настаивают на ужесточении политики в отношении России. И на неприемлимости любых компромиссов с ней. В том числе и по Донбассу.

В этой связи характерно, что Волкер, который как раз такие взгляды и исповедовал, очень положительно отзывался о Зеленском, который вроде как декларирует совсем другой подход и много говорит о мире.

"Я встретился с новоизбранным президентом Зеленским, когда тот был кандидатом, в дальнейшем поддерживал связь с его советниками, которые убедили меня, что он искренне стремится к реформам и борьбе с коррупцией в Украине.

Позже я прочитал, что Дужлиани отменил свою поездку и утверждал, что новоизбранного президента Зеленского окружили "враги Соединенных Штатов" - то, с чем я принципиально не согласился.

После возвращения с инаугурации Зеленского наша делегация встретилась с президентом Трампом 23 мая. Мы подчеркивали наши выводы о том, что президент Зеленский является лучшим шансом для Украины вырваться из болота коррупции, в котором она была в течение 20 лет. Я утверждал, что то, как пройдут следующие 3-6 месяцев, будет определять будущее Украины на следующие 5 лет. Мы призвали его пригласить президента Зеленского в Белый дом", - заявил Волкер и затем с сожалением рассказал, что ему не удалось убедить Трампа и тот остался верен своим представлениям об Украине как "об ужасной коррумпированной стране".

5. Волкер подтвердил свою связь с компанией, которая лоббировала интересы Порошенко

Волкер попытался открестится от связи своей деятельности в качестве спецпредставителя США по Украине и работы в лоббистской компании "BGR Group", которая, как известно, получала деньги от окружения Порошенко за лоббирование его интересов в Штатах.

"Учитывая свою занятость созданием Института Маккейна в Аризонском государственном университете, а также по ряду других личных соображений, я не хотел принимать штатную платную должность в Государственном департаменте. Напротив, я предпочел работать неполный рабочий день, добровольно и без компенсаций, что позволило бы мне продолжать выполнять другие обязанности.

Поэтому я представил Департаменту подробный список моих этических соображений и отказался от любой деятельности, связанной с Украиной, в других отраслях - особенно в отношении "BGR Group", где я работаю старшим международным советником фирмы. По предварительной договоренности со времен моего трудоустройства в Аризонском государственном университете, я не занимаюсь ни одной конкретной работой для клиентов фирмы, а также не занимаюсь представительской деятельностью. Став специальным представителем США по вопросам переговоров по Украине, я немедленно сообщил фирме, что отказываюсь от любой деятельности, связанной с их контрактами в Украине", - сказал Волкер.

Но на самом деле этим он подтвердил то, что продолжает получать зарплату в BGR Group. При том, что Госдеп ему за его работу спецпредставителем ни копейки не платит.

И в этом плане его заверения, что он "отказался от любой деятельности, связанной с контрактами в Украине" не имеют большого значения. Так как он все равно является оплачиваемым сотрудником фирмы, чье финансовое положение, в том числе, связано и с поступлением денег от украинских лоббистов.