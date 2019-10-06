В воскресенье, 6 октября, в Карпатах начался довольно обильный снегопад, который до сих пор продолжается. Об этом сообщает ресурс Snig.info.

Снегом покрыты, в частности, горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец и другие. Как падает снег в Карпатах в реальном времени можно наблюдать через веб-камеры на ресурсе.

На Facebook странице курорта Буковель также выложили видео снегопада.

Видео: facebook.com/bukovel

Ранее "Страна" сообщала, что синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Украине.

Также мы рассказывали, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупреждает о сильных для начала октября заморозках, обильных дождях и грозах в отдельных областях. Ночами с 7 по 9 октября в северных, западных и центральных областях Украины возможны сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов. 7 октября в южных и восточных регионах заморозки будут на поверхности почвы - 0...-6 градусов. В Киеве в ночное время 7-9 октября весьма вероятны заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов.