Майнад Незалежности 6 октября. Фото Сергея Хилько
Майнад Незалежности 6 октября. Фото Сергея Хилько

Сегодня в Киеве проходит акция против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу (выборы + особый статус для "ДНР" и "ЛНР"). Она стартует в полдень на Майдане и продлится около двух часов. 

Ее координирует "Движение сопротивления капитуляции", за которое играет сборная националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко. 

Именно руку последнего видят в организации этих протестов - о чем в недавнем обращении почти прямо заявил Владимир Зеленский. И пригрозил своему предшественнику уголовными делами. 

Порошенко сделал ответное заявление, сказав, что "услышал" президента и призвал снизить градус противостояния. Сработало ли это - станет понятно из сегодняшней акции. 

Пока под вопросом участие националистов "Нацкорпуса", которые готовят свой анти-штайнмайер-марш на 14 октября - в день защитника Украины. А сегодня акцию точно обещали поддержать в "Правом секторе", "ОУН" и организациях поменьше. 

"Страна" следит за событиями из центра Киева в режиме онлайн. 

Прямой эфир 

12:26  Количество людей на данный момент не зашкаливает. Видимо, поэтому вече пока не начинают.

 

Фото Борислава Березы

12:13  Держат плакаты с Зеленским, называя его "нашей свежей кровью".

12:07  Журналист "Евросолидарности" задает всем вопросы о том, за мир они или за войну. "Русских врагов мы уничтожали и будем уничтожать. Мы не против и Ростов вернуть. А воевать никто не хочет", - говорит один из собеседников. 

Журналист партийного стрима с ним никак не спорил и не прерывал, а даже посмеялся. Стоит ли после этого призыв "уничтожать русских" расценивать, как официальную позицию партии Порошенко? 

12:06  Раздают брошюры с названием "Московская отрава", "Национализм". 

12:05  На акции есть представители "Нацкорпуса". 

11:59  "Я вижу выход в том, чтобы заморозить конфликт и заняться экономикой", - говорит внезапную "крамолу" женщина на митинге. Журналист "Евросолидарности" быстро сворачивает разговор. 

11:58  На Майдане уже начался концерт. 

11:56  "Нацкорпус" тоже участвует в акциях. Пока только в Северодонецке. 

11:53  В день акции по Facebook идет проплаченная реклама близкой к Порошенко "Демсокири" о войне до победного конца. 

11:48  Партия Порошенко "Европейская солидарность" ведет стрим акции со своего официального аккаунта в Facebook. То есть акция протеста уже идет под флагами экс-президента. 

11:45  Накануне акции в Киеве мы узнали у жителей города, знают ли они, что такое формула Штайнмайера и поддерживают ли ее. 

11:43  Сейчас на Майдане несколько десятков человек. 

11:43  Мини-акции протеста готовились и на линии разграничения на Донбассе. 

11:42  Как готовили акцию - можно прочитать в материале "Страны" СБУ против "желтых повязок". Как власти и националисты готовятся к "Штайнмайер-Майдану"

11:40  На Майдане уже раздает интервью лидер "Братства" Дмитрий Корчинский. Говорит, что Зеленский "хочет отдать пол-Украины". 

 

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