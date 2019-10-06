Сегодня в Киеве проходит акция против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу (выборы + особый статус для "ДНР" и "ЛНР"). Она стартует в полдень на Майдане и продлится около двух часов.
Ее координирует "Движение сопротивления капитуляции", за которое играет сборная националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко.
Именно руку последнего видят в организации этих протестов - о чем в недавнем обращении почти прямо заявил Владимир Зеленский. И пригрозил своему предшественнику уголовными делами.
Порошенко сделал ответное заявление, сказав, что "услышал" президента и призвал снизить градус противостояния. Сработало ли это - станет понятно из сегодняшней акции.
Пока под вопросом участие националистов "Нацкорпуса", которые готовят свой анти-штайнмайер-марш на 14 октября - в день защитника Украины. А сегодня акцию точно обещали поддержать в "Правом секторе", "ОУН" и организациях поменьше.
"Страна" следит за событиями из центра Киева в режиме онлайн.
Прямой эфир
12:26 Количество людей на данный момент не зашкаливает. Видимо, поэтому вече пока не начинают.
Фото Борислава Березы
12:13 Держат плакаты с Зеленским, называя его "нашей свежей кровью".
12:07 Журналист "Евросолидарности" задает всем вопросы о том, за мир они или за войну. "Русских врагов мы уничтожали и будем уничтожать. Мы не против и Ростов вернуть. А воевать никто не хочет", - говорит один из собеседников.
Журналист партийного стрима с ним никак не спорил и не прерывал, а даже посмеялся. Стоит ли после этого призыв "уничтожать русских" расценивать, как официальную позицию партии Порошенко?
12:06 Раздают брошюры с названием "Московская отрава", "Национализм".
12:05 На акции есть представители "Нацкорпуса".
11:59 "Я вижу выход в том, чтобы заморозить конфликт и заняться экономикой", - говорит внезапную "крамолу" женщина на митинге. Журналист "Евросолидарности" быстро сворачивает разговор.
11:58 На Майдане уже начался концерт.
11:56 "Нацкорпус" тоже участвует в акциях. Пока только в Северодонецке.
11:53 В день акции по Facebook идет проплаченная реклама близкой к Порошенко "Демсокири" о войне до победного конца.
11:48 Партия Порошенко "Европейская солидарность" ведет стрим акции со своего официального аккаунта в Facebook. То есть акция протеста уже идет под флагами экс-президента.
11:45 Накануне акции в Киеве мы узнали у жителей города, знают ли они, что такое формула Штайнмайера и поддерживают ли ее.
11:43 Сейчас на Майдане несколько десятков человек.
11:43 Мини-акции протеста готовились и на линии разграничения на Донбассе.
11:42 Как готовили акцию - можно прочитать в материале "Страны" СБУ против "желтых повязок". Как власти и националисты готовятся к "Штайнмайер-Майдану"
11:40 На Майдане уже раздает интервью лидер "Братства" Дмитрий Корчинский. Говорит, что Зеленский "хочет отдать пол-Украины".