Сегодня в Киеве проходит акция против реализации формулы Штайнмайера по Донбассу (выборы + особый статус для "ДНР" и "ЛНР"). Она стартует в полдень на Майдане и продлится около двух часов.

Ее координирует "Движение сопротивления капитуляции", за которое играет сборная националистов и сторонников экс-президента Петра Порошенко.

Именно руку последнего видят в организации этих протестов - о чем в недавнем обращении почти прямо заявил Владимир Зеленский. И пригрозил своему предшественнику уголовными делами.

Порошенко сделал ответное заявление, сказав, что "услышал" президента и призвал снизить градус противостояния. Сработало ли это - станет понятно из сегодняшней акции.

Пока под вопросом участие националистов "Нацкорпуса", которые готовят свой анти-штайнмайер-марш на 14 октября - в день защитника Украины. А сегодня акцию точно обещали поддержать в "Правом секторе", "ОУН" и организациях поменьше.

"Страна" следит за событиями из центра Киева в режиме онлайн.

Прямой эфир

12:26 Количество людей на данный момент не зашкаливает. Видимо, поэтому вече пока не начинают.

Фото Борислава Березы

12:13 Держат плакаты с Зеленским, называя его "нашей свежей кровью".

12:07 Журналист "Евросолидарности" задает всем вопросы о том, за мир они или за войну. "Русских врагов мы уничтожали и будем уничтожать. Мы не против и Ростов вернуть. А воевать никто не хочет", - говорит один из собеседников.

Журналист партийного стрима с ним никак не спорил и не прерывал, а даже посмеялся. Стоит ли после этого призыв "уничтожать русских" расценивать, как официальную позицию партии Порошенко?

12:06 Раздают брошюры с названием "Московская отрава", "Национализм".

12:05 На акции есть представители "Нацкорпуса".

11:59 "Я вижу выход в том, чтобы заморозить конфликт и заняться экономикой", - говорит внезапную "крамолу" женщина на митинге. Журналист "Евросолидарности" быстро сворачивает разговор.

11:58 На Майдане уже начался концерт.

11:56 "Нацкорпус" тоже участвует в акциях. Пока только в Северодонецке.

11:53 В день акции по Facebook идет проплаченная реклама близкой к Порошенко "Демсокири" о войне до победного конца.

11:48 Партия Порошенко "Европейская солидарность" ведет стрим акции со своего официального аккаунта в Facebook. То есть акция протеста уже идет под флагами экс-президента.

11:45 Накануне акции в Киеве мы узнали у жителей города, знают ли они, что такое формула Штайнмайера и поддерживают ли ее.

11:43 Сейчас на Майдане несколько десятков человек.

11:43 Мини-акции протеста готовились и на линии разграничения на Донбассе.

11:42 Как готовили акцию - можно прочитать в материале "Страны" СБУ против "желтых повязок". Как власти и националисты готовятся к "Штайнмайер-Майдану"

11:40 На Майдане уже раздает интервью лидер "Братства" Дмитрий Корчинский. Говорит, что Зеленский "хочет отдать пол-Украины".