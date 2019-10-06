В воскресенье, 6 октября, в Украине отмечается День учителя, в честь праздника Google выпустил новый дудл.

На дудле изображен осьминог-учитель. который стоит у доски, на которой изображены геометрические фигуры, математические примеры, нотная строка, формула химического соединения. Осьминог при наведении на него курсора пишет на доске, стирает ответ, собирает домашние работы, выдает инвентарь своим ученикам-рыбам.

Скриншот: google.com

Отметим, Всемирный день учителей был установлен ЮНЕСКО 5 октября. В этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию "О положении учителей" - первый международный документ, который оценивал условия труда учителей.

Однако в странах СССР он отмечался в первое воскресенье октября. В Беларуси, Латвии, Казахстане и Украине этот праздник по-прежнему принято отмечать в этот день.

Напомним, "Страна" писала о том, что подарить на День учителя.

Также мы публиковали поздравления, открытки, стихи с Днем учителя.