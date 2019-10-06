Российская телеведущая с грузинскими корнями Тина Канделаки, которая сейчас является генеральным продюсером "Матч ТВ" подтвердила, что у нее был роман с бывшим нападающим киевского Динамо и сборной Украины Артемом Милевским. Об этом она рассказала в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы".

"С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу.

У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием (Бровко - Ред.) вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет.

Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает у меня улыбку, - что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни - это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", - заявила Тина в интервью.

Ранее "Страна" сообщала, что Тина Канделаки попала в черный список сайта "Миротворец".

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