После боксерского поединка между украинцем Сергеем Деревянченко и казахским боксером Геннадием Головкиным ни один из спортсменов не остался на пресс-конференцию, оба отправились в больницу для профилактической проверки. Об этом в Twitter сообщил журналист The Ring Райан Сонгалия.

Деревянченко и Головкин сражались за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, по итогам которого судьи отдали победу казахстанскому спортсмену. В больницу они уехали для обследования после боя.

Скриншот: Twitter/ Ryan Songalia

Напомним, Деревянченко уступил Головкину по решению судей. Madison Square Garden освистала это решение.

Также мы писали, что Деревянченко обвинил соперника Головкина во лжи накануне поединка.