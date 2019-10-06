В интернете появился кадр из новой серии "Симпсонов", на котором видно, что главный герой мультсериала в образе ныне покойного лидера группы Queen Фредди Меркьюри выступает на стадионе перед огромной толпой зрителей. Об этом сообщает NME.

Художники полностью воссоздали образ певца с выступления на благотворительном концерте Live Aid 1985 года на стадионе Уэмбли. Гомера одели в белую майку и светло-голубые джинсы, а также нарисовали ему усы и прическу как у реального прототипа.

Фото: NME

Эпизод выйдет 6 октября на телеканале Fox TV.

Ранее "Страна" сообщала, что два года назад "Симпсоны" точно предсказали сюжет предпоследней серии финала "Игры престолов".

Также мы рассказывали о том, что участницы российской группы Pussy Riot стали героинями "Симпсонов".