В городе Тульчин Винницкой области повесилась 22-летняя девушка. Ее родственники полагают, что она покончила с собой из-за пропавших из кассы магазина, где она работала, 7 тысяч гривен. Об этом сообщает ТСН, сюжет опубликован в YouTube.

22-летняя Анастасия работала продавцом в магазине одежды. Накануне ее смерти в торговой точке прошла ревизия. В кассе не хватало 7 тысяч гривен, однако девушка утверждала, что их не брала. Хозяйка магазина, по словам родственников погибшей, даже приходила к ним домой и требовала вернуть деньги. На то, чтобы отдать их, она дала несколько дней.

После этого девушка повесилась, а ее тело в квартире, которую она снимала, обнаружил брат. Он вызвал скорую и сообщил в полицию. Начальник следственного отдела Тульчинской полиции Сергей Чефтелов рассказал, что на погибшей не было видимых телесных повреждений, предсмертной записки она не оставила.

Сейчас магазин одежды закрыт, а рядом с ним на коробках стоят фото Насти и цветы. Продавцы соседних магазинов уверяют, что шокированы произошедшим, так как девушка, по их мнению, не могла взять из кассы деньги.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Самоубийство", однако в случае, если будет установлено, что девушку до суицида довели, она изменится. Родственники погибшей девушки уже обратились в прокуратуру. А владелица магазина повесила на его дверях табличку о продаже торговой точки.

Видео: YouTube/ ТСН

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