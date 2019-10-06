Миллионеры из Гонконга на фоне вспыхнувших с новой силой протестов предпринимают попытки переехать в Ирландию. Об этом пишет Sunday Times.

Только за последние восемь недель 100 человек запросили возможность поучаствовать в программе помощи для состоятельных азиатов по иммиграции в Ирландию. Перед началом протестов в июне желающих были единицы.

Для того, чтобы претендовать на участие в программе, предоставляющей права на проживание в Ирландии, заявители должны инвестировать в страну не менее 1 миллиона евро (1,1 миллиона долларов США).

Напомним, массовые протесты среди населения Гонконга начались в начале июня после внесения закона об упрощенной процедуре экстрадиции подозреваемых в другие страны, включая материковый Китай. В конце августа в Гонконге полиция впервые применила огнестрельное оружие против протестующих.

Также мы писали, что в начале сентября глава местной администрации заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции.