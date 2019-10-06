Требование Палаты представителей Нидерландов расследовать участие Украины в крушении малазийского Boeing рейса MH17 в 2014 году отвлекает от фактического расследования и поиска виновных. Об этом в комментарии нидерландскому информационному агентству NOS сообщил посол Украины Всеволод Ченцов.

"Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию", - сказал посол и предупредил, что это отвлекает от реального расследования и поиска виновных.

"Мы считаем, что обсуждение этого вопроса сегодня, снова и снова, является просто попыткой фактически отвлечь внимание от реальной проблемы. Реальный вопрос таков: кто это сделал, почему и кто понесет ответственность", - сказал он.

Комментируя освобождение и передачу России фигуранта дела Владимира Цемаха 7 сентября в ходе обмена, Ченцов отметил, что это было очень деликатной, трудной задачей, и цель украинской стороны состояла в том, вернуть своих людей, которые много лет находились в заключении в РФ. Он так же заверил, что Украина отлично сотрудничает с Нидерландами и продолжает это сотрудничество.

"И если у нас есть доверие и прочные отношения между двумя странами, мы способны преодолеть любую сложную ситуацию и идти вперед", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что депутаты Палаты представителей Нидерландов требуют, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была подвергнута дальнейшему расследованию.

Также мы рассказывали, что Малайзия недовольна результатами расследования крушения MH17.