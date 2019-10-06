Депутата Госдумы РФ Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", в аэропорту Нью-Йорка допросил сотрудник ФБР. Об этом сообщает РИА Новости.

По прилету в Нью-Йорк Ингу Юмашеву отвели в отдельное помещение. Там ее около часа допрашивал сотрудник американской спецслужбы. Помимо этого, он предложил депутату продолжить общение позже "в неформальной обстановке". В связи с этим посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент США.

Российско-американский форум "Диалог Форт-Росс", на который приехала Юмашева, связан с еще одним скандалом: ряд российских дипломатов не смогли прибыть на него, так как они не получили визы США.

Напомним, ФБР с помощью рекламы в Facebook приступила к вербовке русских шпионов и русскоязычных информаторов.

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