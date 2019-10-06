В Саудовской Аравии иностранным парам, которые не состоят в браке, теперь будет разрешено снимать общие гостиничные номера в рамках нового визового режима. Об этом сообщает ВВС.

Ранее пары должны были документально доказать, что они женаты, прежде чем получить общий номер в отеле. Теперь для туристов вводится существенное послабление. Но на подданых Саудовской Аравии по прежнему распространяется данное правило.

Королевство пытается смягчить свой имидж в глазах иностранных туристов и инвесторов. Снижение строгости правил для иностранцев связывают с усилиями правительства королевства вывести на новый уровень туристическую индустрию.

Кроме того, теперь женщинам самим разрешено оставаться в гостиничных номерах. Новые правила визового режима гласят, что женщины-туристы не обязаны носить полностью закрытую одежду, но все равно им желательно одеваться скромно.

Алкоголь в отелях королевства до сих пор под запретом.

Ранее "Страна" сообщала, что Саудовская Аравия приступила к созданию суперумного города.

Также мы рассказывали, что в Саудовской Аравии разрешили женщинам путешествовать в одиночку без разрешения мужчин.