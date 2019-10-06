Премьер-министр России Дмитрий Медведев отреагировал на то, что американские журналисты сравнивают президента Украины Владимира Зелеского с участницей политического скандала, возникшего по поводу ее сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном, Моникой Левински. Об этом сообщает РБК.

По словам Медведева, американские журналисты это "злые ребята".

Зеленского сравнили с Левински после скандала, который разгорелся из-за его телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом. Беседа дала повод для начала процедуры импичмента Трампа.

Напомним. что Моника Левински оказалась в центре скандала вокруг 42-го американского президента Билла Клинтона. После этого Клинтон давал показания под присягой об его отношениях с Левински, что стало причиной для обвинения главы США в лжесвидетельстве и начала процедуры импичмента Клинтона.

Ранее "Страна" сообщала, что Медведев посочувствовал президенту Украины.

Также мы рассказывали, что Трамп считает Украину коррумпированной страной полной "ужасных людей".