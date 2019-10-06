Народный депутат Украины Алексей Гончаренко вечер пятницы, 5 октября, провел в компании очаровательной шатенки в красном.

Нардепа из фракции "Европейская солидарность", члена парламентского Комитета по вопросам бюджета и его спутницу заметили в пафосном столичном ресторане Catch, который расположен в центре Киева на улице Владимирской и специализируется на деликатесном морском меню.

Алексей Гончаренко и его дама мило беседовали, пили вино и судя по всему отлично скоротали вечер накануне уик-энда.

Отметим, например, что брускеты из краба вам здесь подадут за 455 гривен, салат "Цезарь" с тигровыми креветками - за 535 гривен и малое плато морепродуктов (креветки, было тем, фаланги королевского краба, сашими из лосося и тунца, креветки Гамба Роха, 3 устрицы Фин де Клер No2, 3 устрицы Жилардо No2) всего за 2 690 гривен.

Фото: Cтрана

Ранее мы сообщали, что Гончаренко обнародовал состав украинской делегации в ПАСЕ .