В сентябре заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде Украины составила от 37 тысяч до 46 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские Новости" со ссылкой на официальный ответ аппарата Рады.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в сентябре получил 43 817,98 гривен, его первый заместитель Александр Корниенко - 43 121,32 гривен.

Сопредседатели фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Юрий Бойко и Вадим Рабинович получили 38 420 и 37 468,18 гривен соответственно, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 37 172,28 гривен.

Сопредседатели фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов и Ирина Геращенко за сентябрь получили 42 079,04 и 46 286,94 гривен соответственно, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин - 44 184,1 гривен.

Сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко заработали 45 234,97 и 45 234,97 гривен соответственно.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за сентябрь получили депутаты Михаил Макаренко ("Оппозиционная платформа") и Михаил Цымбалюк ("Батьківщина") - по 53 092,44 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 41 518 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Ранее "Страна" сообщала, что обнародованы зарплаты всех депутатов Верховной Рады.

Также мы выяснили, куда делась первая зарплата депутатов-кнопкодавов.