Президент США Дональд Трамп сказал, что не хотел звонить украинскому президенту Владимиру Зеленскому и сделал это по настойчивой просьбе министра энергетики Рика Перри. Об этом пишет Axios.

"Немногие знают это, но я даже не хотел звонить (Зеленскому - Ред.). Единственная причина, по которой я позвонил, потому что Рик попросил меня. Что-то о заводе по сжижению газа", - сказал Трамп.

Американские журналисты предположили, что такой отговоркой глава Белого дома попытался снять с себя ответственность за возникший скандал.

Ранее "Страна" сообщала, что в США готовили заявление для Зеленского по делу Burisma.

Также мы рассказывали, что президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами с открытым призывом к Украине начать расследование против семьи Джо Байдена.