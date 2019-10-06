Официальный Амстердам решил прекратить использовать второе название страны Голландия и впредь будет использовать только одно наименование - Нидерланды.

Как сообщает The Guardian, такое решение принято для обновления глобального имиджа. В частности власти страны намерены избавиться от привычных ассоциаций у туристов, связанных с наркотиками и кварталом красных фонарей.

Также правительство намерено стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение "голландской культуры, норм и ценностей". В рамках новой стратегии Нидерландов новый бренд будет представлен на конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме в мае следующего года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Также национальная футбольная команда будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных встречах.

Южная и Северная Голландия - это только две из двенадцати провинций современных Нидерландов. На протяжении долгого времени они были самыми развитыми провинциями, поэтому стали наиболее известными за пределами Нидерландов.

Ранее "Страна" сообщала, что Нидерланды попросили помощи у российской прокуратуры в допросе Цемаха по делу о катастрофе МН17.

Так же мы рассказывали, что Нидерланды подняли вопрос о Цемахе на уровне послов Евросоюза.