Украинец Денис Беринчик - олимпийский чемпион по боксу - после победы над мексиканцем Патрицио Лопесом Морено в интервью в грубой форме бросил вызов двум известным американским боксерам - Джервонте Дэвису и Теофимо Лопесу. Видео интервью появилось на YouTube канале Sport Ukraine.

О том, что он хочет встретиться с американцами, Беринчик сказал сразу после боя.

"Сегодня меня интересуют Джервонта Дэвис и Теофимо Лопес, этот носатый придурок. Он слишком много разговаривает. Пускай сперва попробует себя против обладателя серебряной медали, а потом прыгает на Василия Ломаченко. Думаю, он проиграет Ричарду Комми и, может, захочет организовать бой со мной", - сказал Беринчик.

"Лопес и Джервонта, если у вас есть какой-то промежуток - присылайте контракт, я с удовольствием надеру вам задницу. Вы все в Америке - bullshit (дерьмо)".

Видео: YouTube/Sport Ukraine

Лопес и правда ранее отмечался оскорбительными высказываниями в адрес Ломаченко. 14 декабря он проведет бой против чемпиона мира по версии IBF в легком весе Комми. Победитель этого поединка затем встретится с чемпионом по версиям WBO, WBA и WBC Ломаченко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко согласился на бой с посетителем ресторана за гонорар в $2 млн.

Также мы рассказывали, что в США украинский боксер Славинский послал в нокаут соперника уже в третьем раунде.