В субботу, 5 октября, в селе Вороновица, что находится в Черновицкой области, водитель экскаватора наехал на своего напарника, из-за полученных травм который и погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

Водителю 62 года, а погибшему было 45, они вместе расчищали берег Днестра. Перед наездом трактора напарник водителя проверял техническую исправность машины. Пострадавший скончался на месте.

"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство", - уточнили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции

Сейчас проводится досудебное расследование, а сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине будут судить комбрига, который на шикарном внедорожнике задавил солдата.

Также мы рассказывали, что во Франции мэра города задавила мусорная машина, которую он хотел остановить.