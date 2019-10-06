На берегу Днестра водитель экскаватора раздавил напарника. Фото
В субботу, 5 октября, в селе Вороновица, что находится в Черновицкой области, водитель экскаватора наехал на своего напарника, из-за полученных травм который и погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.
Водителю 62 года, а погибшему было 45, они вместе расчищали берег Днестра. Перед наездом трактора напарник водителя проверял техническую исправность машины. Пострадавший скончался на месте.
"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту ДТП со смертельным исходом следователи Кельменецкого отдела полиции начали уголовное производство", - уточнили в полиции.
Фото: пресс-служба полиции
Сейчас проводится досудебное расследование, а сведения о дорожно-транспортном происшествии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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