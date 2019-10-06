Вечером, 5 октября, в Москве на Смоленской площади произошел пожар в здании российского Министерства иностранных дел. Об этом сообщает "Интерфакс-Россия".

Огонь вспыхнул в подвале здания, по меньшей мере один человек мог пострадать. До этого подвале министерства проводились ремонтные работы.

В пресс-службе российского МЧС подтвердили, что здание на Смоленской пощади горело: "Подразделения спасателей прибыли на место. Проводится проверка", - сказали там, но не разглашая подробностей. Позже в самом министерстве заявили, что пожар локализован, а пострадавших нет.

У здания МИД на Смоленке КУЧА пожарных машин с мигалками pic.twitter.com/WM6UnS3qcD — チム—ルセ (@Timque) 5 октября 2019 г.

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