Госсекретарь США Майк Помпео назвал абсолютно справедливыми и обоснованными требования американской администрации к новым властям Украины о проведении расследования фактов коррупции.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство Associated Press.

"Мы точно знаем, что мы там (в Украине - Ред.) делаем. Мы пытаемся сформировать обстановку, при которой не будет коррумпированного правительства", - заявил Помпео журналистам в ходе своего визита в Грецию.

Объясняя заинтересованность администрации США в расследовании коррупции на Украине, госсекретарь заявил, что Вашингтон хочет убедиться в невмешательстве Киева в президентские выборы в 2016 году, а также в целевом расходовании военной помощи, выделяемой США Украине.

"Мы хотим быть уверенными, что если мы поставляем ракетные системы Javelin - то, что предыдущая администрация отказалась делать - то мы поставляем их правительству, которое действует правильно и будет использовать эти деньги на те цели, о которых оно заявляет", - добавил он.

Напомним, что речь идет о расследовании в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена, который входил в состав директоров украинской энергетической компании Burisma, а также возможного вмешательства Киева в президентские выборы в США в 2016 году. Помпео назвал это расследование необходимым для борьбы со взяточничеством, обеспечения надлежащего расходования американской помощи и защиты американской демократии.