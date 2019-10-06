Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно аннексированным Крымом не означает, что Кабмин собирается восстанавливать ж/д сообщение с полуостровом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я постоянно подчеркиваю человекоцентризм. Это как раз о развитии КПП "Каланчак" и "Чонгар", где создают режимную и сервисную зону. В новейших КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Однако правительство не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированным Крымом. Крым - это Украина!", - сказал премьер-министр на своей странице в Facebook..

Ранее "Страна" сообщала, что Гончарук назвал "турборежим", в котором Рада работала последние недели, ненормальным.

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