В США, на легендарной арене Madison Square Garden прошел бой за два чемпионских пояса (IBF и IBO) между украинцем Сергеем Деревянченко и казахским боксером Геннадием Головкиным. Увы, но наш земляк не сумел стать чемпионом мира в среднем весе, уступив сопернику единогласным решением судей, как передает Isport.

Уже в первом раунде Деревянченко пропустил атаку и оказался в нокдауне, а во втором раунде украинец получил рассечение, кровь из которого заливала ему глаз до конца поединка.

Тем не менее, Деревянченко провел активный бой, не боялся идти в размены с казахстанцем и удары Деревянченко иногда доставляли неприятности Головкину, хотя тот умело контратаковал. Большинство раундов боксеры провели в активном обмене ударами. Со второго по шестой раунд лучше смотрелся Деревянченко, в седьмом отрезке Головкин активизировался, но Деревянченко выдержал его натиск, а в девятом, даже показалось, что сумел потрясти фаворита.

Чемпионские раунды выдались не столь зрелищными, хотя оба боксера пытались завершить бой досрочно или хотя бы склонить чашу весов в свою пользу. Деревянченко в целом провел достойный бой, завоевал много поклонников, но судьи после боя единогласно отдали победу Геннадию Головкину - 114-113 и дважды 115-112. Это решение в зале Madison Square Garden встретили свистом.

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