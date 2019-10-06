Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, фигурист Петр Чернышев решил не отказываться от гастролей на время лечения жены. Он даже будет выполнять во время представления опасные трюки. Об этом в интервью на "Вечернем шоу с Аллой Довлатовой" рассказала коллега Чернышева, жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - фигуристка Татьяна Навка, пишет Рамблер.

По ее словам, Петр примет участие в октябрьских и ноябрьских гастролях. Сейчас Навка и Чернышев готовятся к премьере нового шоу "Аленький цветочек". По признанию фигуристки, ряд трюков в нем будут весьма рискованными, но артисты идут на это ради зрелищности представления и, соответственно, привлечения большего количества зрителей.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", - заявила фигуристка.

Что касается Чернышева, то о нем она говорила исключительно как о коллеге, игнорируя темы его личной жизни.

Ранее "Страна" сообщала, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая с последней стадией рака мозга находится в московской клинике, недавно расплатилась с долгами, поэтому в середине сентября с нее было снято временное ограничение на выезд из РФ.

Также мы рассказывали, что Заворотнюк перенесла вторую операцию, увидела дочь и оформила завещание.