Несмотря на то, что верификация выплат получателям денежной помощи от государства пока еще не вступила в активную фазу, уже сейчас некоторые пенсионеры столкнулись с тем, что их заставляют возвращать государству "лишние" выплаты.

Об этом говорится в материале издания "Обозреватель".

Так, в Одессе Пенсионный фонд судится с инвалидом 2 группы в следствии общей болезни. В фонде посчитали, что раз мужчина несколько раз регистрировался предпринимателем и не сообщил об этом, значит он зарабатывал деньги и мог себя прокормить. Поэтому государственная помощь ему не нужна. Они потребовали от инвалида вернуть 68 тысяч гривен, потом эта сумма снизилась до 61 тысячи.

Но инвалид с этим не согласился. После долгих разбирательства суд все-таки встал на сторону инвалида и решил, что деньги возвращать ему не нужно.

А вот во Львовской области суд не пошел навстречу также инвалиду 2 группы. Судя по материалам дела, мужчина получал 1452 грн в месяц. При назначении пенсии ему выдали памятку, где было написано, что в случае устройства на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд. На время его трудоустройства выплата пособия приостанавливалась. Теперь он должен вернуть государству деньги за четыре месяца, а это около 5700 грн.

Еще есть интересная тенденция - украинки имеют право выходить на пенсию раньше, в 55 лет. Правда, при условии, что имеют страховой стаж 30 лет и больше не работают. В случае, если они, оформив пособие, все-таки нашли себе работу, они обязаны предупредить об этом фонд, и пенсию им выплачивать прекращают.

Так вот, в Одессе женщина, которая оформила пенсию досрочно в декабре 2014 года, умудрилась устроиться на работу в частное предприятие в апреле 2016 года и получать еще и зарплату. Пенсионный фонд обнаружил обман в мае, когда проводил проверку работающих пенсионеров. Женщину пригласили прийти в фонд и поговорить, но она так и не явилась. Теперь суд решил, что пенсионерка обязана вернуть государству около 2900 грн.

Отчислились и забыли сообщить

Часто государство просит вернуть деньги украинцев, потерявших кормильца. Обычно это студенты вузов или училищ, которые получали пособие до 23 лет, поскольку кто-то из родных у них умер. Но когда они заканчивают учебу или их отчисляют из учебного заведения, то они "забывают" сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Например, в Одессе женщина получала пенсию по утрате кормильца. Эти деньги ей платились поскольку ее дочь была студенткой вуза. Однако проверка выявила, что девочку отчислили из института, а мама не сообщила об этом в фонд. В результате ей несколько месяцев незаконно платили деньги. Теперь мама должна государству более 4500 грн.

Причем в Одессе это не единственная такая история. Мама другой студентки также забыла проинформировать Пенсионный фонд о том, что дочь отчислили с 5 курса института. Поскольку родительница в суд не являлась, суд заочно присудил ей вернуть чуть более 1300 грн.



Аналогичный случай произошел и в Сумской области. Там молодой человек получал пенсию по утрате кормильца пока учился в Белопольском высшем профессионально-техническом училище. Однако оттуда он был отчислен и не сообщил информацию в Пенсионный фонд. В результате теперь он должен государству около 7400 грн. Поскольку в суд он не являлся, решение было принято заочно.

Студент Криворожского техникума национальной металлургической академии по такой же схеме задолжал государству более 10 300 грн. Когда Пенсионный фонд стал проводить проверку, то выяснилось, что парень давно отчислен из учебного заведения, но пенсию продолжал получать.

Уехал жить в Америку, но пенсию не вернул

Есть еще один интересный момент: пенсионеры могут не возвращать пенсию в случае, если они выехали жить за границу, в страну, с которой у Украины нет договора о пенсионном обеспечении.

Так случилось с одесситом, который поехал на постоянное место жительства в США еще в ноябре 2013 года. На его карточке накопилось 22 539 грн пенсии, часть денег он снял, а чуть более 8500 грн еще осталось. Но его банк лопнул, и Пенсионный фонд никак не мог добраться до денег, чтобы хотя бы вернуть эту сумму.

Суд посчитал, что согласно ст. 1215 Гражданского Кодекса Украины не подлежат возврату безосновательно полученные выплаты, такие как пенсия. Также суд ссылается на решение Конституционного суда, согласно которому прекратить выплату пенсии человеку, который постоянно проживает за границей, нельзя, в случае если Украина не подписала с этой страной договор по вопросам пенсионного обеспечения. В итоге бывший одессит в США остался со своей украинской пенсией.

Ранее "Страна" сообщала, что суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет.

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