Автоугонщики изобретают все более изощренные способы обмануть владельца машины, об одном из них рассказали в группе "Харьков 1654" на Facebook.

"Выезжая с парковки супермаркета, я обнаружил, что у меня под дворниками задвинута 200-гривневая купюра. Если бы я не слышал о подобных случаях раньше, то обязательно бы вышел, чтобы взять ее, а так - заблокировал двери и тронулся", - пишет администратор сообщества.

По его словам, за ним двинулась машина без номеров с тонированными стеклами, но не стала преследовать, а поехала в другом направлении. Расчет был на то, что человек выйдет из авто забрать купюру, а в этот момент преступник прыгнет за руль заведенной машины и угонит ее.

Скриншот: Facebook/Харьков 1654

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