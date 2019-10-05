На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает, об этом сообщает в Facebook пресс-служба Офиса президента Украины по итогам встречи по вопросам безопасности и обороны.

В ходе встречи участники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

"Глава государства подчеркнул, что вопрос безопасности украинцев, особенно населения в зоне разведения и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него", - говорится в сообщении ОП.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос строительства моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Скриншот: Facebook/Офіс Президента України

Ранее "Страна" сообщала, что Пристайко озвучил формулу разведения сил 7 октября.

Также мы рассказывали, что разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе займет 30 дней.