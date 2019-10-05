Следователи киевского отделения Государственного бюро расследований (ГБР) задержали организатора конвертационного центра, когда тот передавал взятку размером в 10 тысяч долларов сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

За непрепятствование своей противоправной деятельности организатор конвертцентра предложил взятку сотруднику СБУ. Он обещал платить 10 тыс. долларов ежемесячно, чтобы правоохранители не предпринимали должных мер по документированию работы незаконного конвертационного центра.

"Следователи ГБР задержали организатора конвертцентра в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса во время передачи неправомерной выгоды работнику СБУ. Досудебное расследование продолжается, планируется избрание в отношении задержанного меры пресечения и сообщения ему о подозрении", - уточнили в ГБР.

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу, если неправомерная выгода предоставлялась должностному лицу, которое занимает ответственное положение).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Конвертационный центр - это организация, занимающаяся обналичиванием, отмыванием "черных" наличных денег и формированием налогового кредита.

Фото: пресс-служба ГБР

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