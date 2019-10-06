Экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер выступил перед Комитетами по надзору, разведки и международным делам Палаты представителей Конгресса США в качестве свидетеля относительно действий президента США и его окружения по переговорам с Украиной с целью получения компромата на политических оппонентов Дональда Трампа.

Портал Рубрика приводит подробное изложение выступления Курта Волкера.

"В течение моей карьеры, как дипломата, посла США в НАТО, или других ролях, я пытался быть смелым, энергичным, открытым и откровенным - всегда добросовестно работать для продвижения основных американских ценностей и интересов. Такими же были мои усилия в должности специального представителя США по вопросам переговоров по Украине. На этой должности, я оказался перед выбором: понимать существование проблемы и игнорировать ее, признать мою ответственность и решить эту проблему. Если бы я не пытался решать такие проблемы как можно лучше, я был бы нечестным перед самим собой, перед моими обязанностями, перед народами Соединенных Штатов или Украины...", - заявил экс-спецпредставитель.

Курт Волкер подробнее объяснил свою позицию в первой части выступления.

"Во-первых, мои усилия были полностью направлены на продвижение целей внешней политики США в отношении Украины. Мы были достаточно успешными в этой области. В течение последних двух лет, политика США в отношении Украины была сильной, последовательной, поддерживалась всей Администрацией (президента США), получила двухпартийной одобрение в Конгрессе, поддержка со стороны наших союзников и собственно Украины. Хотя я больше не буду заниматься этим направлением, я искренне надеюсь, что нам удастся обеспечивать успешность этой политики и в дальнейшем.

Вы можете вспомнить, что весной 2017 года, когда тогдашний государственный секретарь Тиллерсон спросил, возьму ли я на себя такую ​​ответственность, в публичном дискурсе существовали важные и тяжелые вопросы относительно направления дальнейшей политики США в отношении Украины.

Снимет Администрация санкции против России? Или организует она какую-то "крупную сделку" с Россией, в которой обменяет признание российского захвата украинских территорий на поддержку в Сирии или где-то еще? Признает Администрация объявленную Россией аннексию Крыма? Или это превратится в очередной замороженный конфликт? Также было много вакантных ключевых дипломатических позиций, поэтому никто не представлял Соединенные Штаты в процессе переговоров об окончании войны в восточной Украине.

Глубоко заботясь поддержкой Украины; понимая, что она представляет всех нас на пути развития демократии и остановки российской агрессии; и желая обеспечить правильность американской политики в этом направлении, я согласился на эту ответственность. Тогдашний государственный секретарь Тиллерсон согласился со мной, что фундаментальными задачами политики должны быть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обеспечение безопасности и защищенности украинских граждан, любой этничности, национальности или религии".

"В целом, если два года назад, большинство экспертов считали, что время на стороне России, мы полностью изменили ситуацию, и сейчас время играет в пользу Украины".

Во второй части выступления, Курт Волкер описывает собственно проблему, которая повлекла его участие в "Украиногейте".

"Во-вторых, в мае этого года я обеспокоился тем, что негативный нарратив об Украине, подпитываемый заявлениями бывшего генерального прокурора Украины, поступил к президенту Соединенных Штатов, и соответственно препятствовал нашим возможностям так же решительно поддерживать новое украинское правительство.

После того, как я посоветовался с украинским руководством, советник Президента Зеленского попросил меня наладить его связь с личным адвокатом президента (США), экс-мэром Руди Джулиани. Я так и сделал. Я делал это исключительно потому, что понимал, что новое украинское руководство хочет убедить таких, как Джулиани, всех, кто верил отрицательным слухам об Украине, что времена изменились, и что при президенте Зеленском Украина будет достойна поддержки США. Я также неоднократно дал украинцам понять, что Джулиани является частным гражданином и личным адвокатом президента, и что он не представляет правительство Соединенных Штатов".

В третьей и четвертой частях выступления Курт Волкер пытался защитить свою непринадлежность к "скандальной" части переговоров Трамп - Зеленский.

"В-третьих, я не знал и ни в коем случае не участвовал в попытках заставить Украину расследовать дела бывшего вице-президента Байдена. Как вы увидите на примере многих текстовых сообщений, которые я предоставляю в качестве доказательств, передано ощущение диалога в режиме реального времени с несколькими различными субъектами, и можно увидеть, что вице-президент Байден никогда не был темой обсуждения.

Более того, поскольку мне было известно о публичных обвинениях в адрес вице-президента, я несколько раз предостерегал украинцев различать упор на их личных усилиях по борьбе с коррупцией на национальном уровне, включая расследование украинских правонарушителей (то, что мы поддерживаем в разрезе политики США), с чем-нибудь, что может привести к влиянию на выборы в США (то, что не соответствует ни интересам США, ни собственно Украины). Насколько мне известно, никаких таких действий со стороны Украины не было, благодаря, я думаю, частично и моим советам. Конкретно, я не присутствовал, при телефонном разговоре между президентом Трампом и президентом Зеленским от 25 июля 2019 года, и только постфактум получил сокращенные описания этого разговора.

Кроме того, мне не было известно, что (в разговоре) упоминалось имя вице-президента Байдена, или была просьба открыть против него расследование, пока 25 сентября 2019 не былоа опубликована стенограмма этого звонка".

"В-четвертых, выполняя свои обязанности, я информировал своих коллег из Государственного департамента и Совета национальной безопасности и отчитывался о своих действиях перед Конгрессом. Это касалось встреч с высшими должностными лицами США из Государственного департамента, Пентагона и СНБ, а также в ходе брифингов в Капитолии и публичных показаниях в Сенате 18 июня 2019 года. У меня есть подробные записи (моих) публичных комментариев по нашей политике в Украине. Я не сомневаюсь, что существует значительный массив документации на базе корреспонденции Госдепартамента по моим встречам с украинскими и другими союзниками. Собственно говоря, я никогда не редактировал и не "проверял" отчеты и сообщения (о моей деятельности), а говорил сотрудникам, чтобы они отчитывались так, как обычно".

В пятой части экс-спецпредставитель комментирует вопрос предоставления Украине военной помощи.

"В-пятых, в конце концов, я настойчиво поддерживал предоставление Соединенными Штатами помощи по вопросам безопасности, в том числе летального оружия Украине в течение всего моего пребывания в должности. Мне стало известно о задержании продолжения этой помощи в статистических отчетах Конгресса 18 июля 2019 года, и я немедленно попытался принять решение, чтобы исправить эту ситуацию. Я был уверен, что такое решение действительно будет в конечном итоге отменено, поскольку предоставление такой помощи было безусловно поддержано в Государственном департаменте, Пентагонге, СНБ, Палате представителей, Сенате и сообществом экспертов в Вашингтоне. Поскольку я был уверен, что это решение не будет долговечным, я не обсуждал никаких договоренностей с украинскими коллегами, пока того, как задержка не стала публично известной в конце августа. Решение (о задержке) действительно было отменено, и через несколько недель помощь (США Украина) продолжилась".

Далее Курт Волкер говорит о контактах Руди Джулиани с ним и с украинским руководством.

"В первые месяцы 2019 года мне стало известно о новом антиукраинском нарративе в США, подпитываемым обвинениями тогдашнего генерального прокурора Украины Юрия Луценко в том, что некоторые граждане Украины, возможно, стремились влиять на президентские выборы в США 2016 года, в том числе путем передачи негативной информации относительно избирательной кампании Дональда Трампа, которая, как они надеялись, должна достичь избирательного штаба Хиллари Клинтон.

Существовал и другой нарратив, также поддержанный тогдашним генпрокурором, что компания "Бурисма" пыталась получить влияние на тогдашнего вице-президента Байдена, за счет больших выплат его сыну, Хантеру Байдену.

Господин Луценко объявил эти обвинения в ходе интервью с американскими СМИ, что способствовало их широкому распространению, особенно между зрителей-консерваторов.

Я хорошо понимал ситуацию в Украине и однажды встретился с господином Луценко во время одного из моих визитов в Украину в 2018 году. Украина имеет заслуженную репутацию страны с безудержной коррупцией.

Однако, я считал, что эти обвинения господина Луценко были корыстными, сделанными с целью, чтобы казаться ценным для Соединенных Штатов, так что Соединенные Штаты могли бы выступить против увольнения его с должности новым правительством.

Кроме того, я был знаком с бывшим вице-президентом Байденом в течение 24 лет, поэтому предположение, что он позволил бы манипулировать собой в должности вице-президента ради денег для своего сына просто не вызывает у меня доверия. Я знаю его как человека добродетельного и преданного нашей стране.

В мае 2019 года я узнал, что бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани планировал поехать в Украину, чтобы рассмотреть эти обвинения. Я вышел с ним на связь, чтобы проинформировать его перед визитом, в частности, сказать, что Луценко не заслуживает доверия и его заменят, когда начнет работать новое правительство, и я встретился с новоизбранным президентом Зеленским, когда тот был кандидатом, в дальнейшем поддерживал связь с его советниками, которые убедили меня, что он искренне стремится к реформам и борьбе с коррупцией в Украине".

"Позже я прочитал, что он отменил свою поездку и утверждал, что новоизбранного президента Зеленского окружили" враги Соединенных Штатов "- то, с чем я принципиально не согласился".

"После возвращения с инаугурации Зеленского наша делегация встретилась с президентом Трампом 23 мая. Мы подчеркивали наши выводы о том, что президент Зеленский является лучшим шансом для Украины вырваться из болота коррупции, в котором она была в течение 20 лет. Я утверждал, что то, как пройдут следующие 3-6 месяцев, будет определять будущее Украины на следующие 5 лет. Мы призвали его пригласить президента Зеленского в Белый дом.

Президент был настроен очень скептически. Учитывая историю коррупции в Украине, это понятно. Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что украинцы "пытались его сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани. Мне было понятно, что, несмотря на позитивные новости и рекомендации, которые обнародовала наша официальная делегация по новому президенту, Трамп имел глубоко укоренившееся негативное видение Украины, что уходило корнями в прошлое. Он, очевидно, получал другую информацию из других источников, в частности от мэра Джулиани, и она была частью отрицательной, что привело к такой оценке ним Украины.

Через несколько дней президент Трамп действительно подписал письмо с приветствием президенту Зеленскому, в которое входило приглашение посетить его в Белом доме. В течение следующих недель, я и другие индивиды пытались договориться о конкретной дате их встречи, но безуспешно. Причины нам не объясняли, но я думал, что промедление в организации встречи было вызвано давно укоренившимся негативным отношением президента к Украине".

"2 июля я встретился с президентом Зеленским и его делегацией в Торонто, в Канаде, поскольку выступал там главным представителем США на конференции по вопросам реформ в Украине. В конце встречи, я лично разговаривал с президентом Зеленским, и объяснил свое мнение, что мэр Джулиани продолжает сохранять негативные взгляды в отношении Украины из-за событий 2016 года, и его позиция влияет на президента (Трампа). Я отметил, что мэр Джулиани не представляет правительство США, а является частным лицом и личным адвокатом президента".

"Мне стало понятно, что мы имели дело с ухудшением проблемы негативного нарратива об Украине, построенного на предыдущих обвинениях господина Луценко, препятствующих развитию наших двусторонних отношений и укреплению нашей поддержки Украины. Поэтому я столкнулся с выбором: ничего не делать, и позволить этой ситуации усугубиться или попробовать исправить ошибку. Я попытался ее исправить.

10 июля 2019 года я встретился на кофе в Вашингтоне с близким помощником президента Зеленского, Андреем Ермаком. Мы продолжили разговор о мэре Джулиани, и он попросил меня связать его с ним. Я согласился обратиться к мэру Джулиани.

В ходе того завтрака господина Джулиани сопровождал украинский-американский бизнесмен Лев Парнас. Мы долго разговаривали об Украине. Меня удивило, что господин Джулиани уже пришел к выводу, что господину Луценко верить нельзя и его обвинения были корыстными. Он вспомнил эти обвинения против вице-президента Байдена и вмешательства в выборы 2016 года и отметил, что только хотел бы, чтобы Украина расследовала ситуацию опираясь на свое собственное законодательство".

"На той встрече 19 июля я также сказал, что не верю слухам, что бывший вице-президент Байден так или иначе позволил бы влиять на себя из-за финансовых или личных мотивов в ходе выполнения своих обязанностей вице-президента. Я был другой мысли по вопросу влияния некоторых отдельных украинцев на выборы в 2016 году, или их желание купить такое влияние: это, по крайней мере, правдоподобно, учитывая репутацию Украины в коррумпированности. Но вот обвинения в том, что вице-президент Байден действовал неправильно, мне казалось вообще недостоверными".

"После того как они встретились (2 августа 2019 года), мэр Джулиани и господин Ермак оба позвонили мне чтобы рассказать о своих впечатлениях. Оба высказывались положительно. Ни один не вспоминал о вице-президенте Байдене. Мэр Джулиани заявил, что отметил важность проведения Украиной расследований относительно прошлых событий, а господин Ермак отметил, что описал мэру Джулиани государственную программу борьбы с коррупцией и имплементации реформ, и расследования станут частью этого процесса так или иначе".

"Мэр Джулиани далее заявил, что желает, чтобы украинский президент выступил с заявлением о борьбе с коррупцией, что он обсуждал с господином Ермаком. Я сказал, не думаю, что это будет проблематичным, поскольку это так или иначе позиция правительства.

Я передал эту просьбу Ермаку, и тот заявил, что они действительно готовят такое заявление. Он сказал, что в ней будет упомянуто о "Бурисме" и 2016 году, в широком контексте борьбы с коррупцией, так или иначе. Он не упоминал о вице-президента Байдена. Говоря о "Бурисме", он, напротив, настаивал лишь на расследование против правонарушителей украинского происхождения.

16 августа господин Ермак поделился со мной проектом заявления, которое, на мой взгляд, была вполне разумным. В ней не упоминалась "Бурисма" или выборы 2016 года, заявление было абсолютно стандартным. Я передал этот проект Сондланду, который согласился с тем, что это прекрасное заявление. В нашей дальнейшей беседе с Джулиани тот заявил, что по его мнению, заявление должно конкретно вспоминать "Бурисму" и "2016 год". Опять-таки, он не упоминал вице-президента Байдена в этом разговоре.

Посол Сондланд и я обсудили его предложения, после чего я отредактировал проект заявления Ермака и отправил ему на просмотр. Он заявил, что, по ряду причин, в том числе и по той причине, что господин Луценко все еще оставался официальным генеральным прокурором, они не хотели бы вспоминать о "Бурисме" и о 2016 годе. Я согласился - кроме того, я отметил, что уверен в том, что для Украины важно не сделать ничего такого, что могло бы быть рассмотрено как влияние на выборы 2020 года. Тот факт, что существовавшие обвинения в 2016 году уже вызвали беспокойство, было очень важным, чтобы Украина не ввязалась во что-то относительно (выборов) 2020 года. Он согласился и отложил идею антикоррупционной заявления".

"Согласно записям, мой последний контакт с господином Джулиани в отношении этих вопросов состоялся 13 августа. Следующий контакт был его попыткой позвонить мне когда нынешняя история была обнародована в новостях, 20 сентября. Я не перезвонил ему сразу. Я проконсультировался с советником Государственного департамента, Ульрихом Брехбулом, 21 сентября. Господин Джулиани отправил мне несколько текстовых сообщений 22 сентября.

Я обсудил ситуацию с Государственным секретарем Помпео 22 сентября. Секретарь Помпео сказал, что ему также звонил Джулиани, который просил, чтобы Государственный департамент подтвердил организацию встречи между ним и господином Ермаком. Я заявил Государственному секретарю, что спикер Государственного департамента уже подтвердила это, в ее выступлении перед прессой от 22 августа. Секретарь Помпео попросил меня перезвонить Джулиани, доложить ему об этом, и поделиться копией выступления. Так я и сделал".

В следующей части Курт Волкер подробнее описывает проблемы предоставления Украине военной помощи летом 2019.

"Как зафиксировано в документах, я всегда поддерживал отмену запрета на помощь Украине летальным оружием, выступал за поставки противотанковых систем" Джавелин", выступал за увеличение американской помощи и призывал другие страны также предоставлять больше помощи.

Вопрос о задержке помощи Украине по вопросам обороны также попал в мое внимание в это же время, когда я наладил связь между господином Ермаком и Джулиани. Я не воспринимал эти вопросы каким-либо образом связанными.

18 июля мне было сообщено, что на межведомственном заседании Офис менеджмента и бюджета заявил о задержании в статистических сообщениях Конгресса оказания помощи Украине в области безопасности. Причины не назывались.

Затем было запланировано межведомственное совещание высокого уровня, чтобы обсудить этот вопрос по состоянию на 23 июля. Я заранее встретился с лицом, представлявшим Государственный департамент на этом совещании, помощником государственного секретаря по военно-политическим вопросам, Рене Кларком Купером. Я подчеркнул, насколько важно продолжать содействовать предоставлению оборонной помощи - для усиления самообороны Украины, сдерживания ею дальнейшей российской агрессии, а также как символ наших билатеральных отношений с Украиной, и составляющую сильную позицию в любых переговорах с Россией. Он полностью согласился и намеревался представлять эту позицию в ходе заседания. Я также провел отдельные беседы с сотрудниками Пентагона и СНБ, чтобы снова подчеркнуть ту же позицию.

Позже мне сообщили, что заседание на высшем уровне было безрезультатным. Стоит сказать, я не слишком озабочен судьбой этого вопроса, потому что был уверен, что рано или поздно решение о задержании помощи будет отменено. Все, от силы закона к единодушной позиции Палаты, Сената, Пентагона, Государственного департамента и сотрудников СНБ, указывало на то, что помощь будет продолжаться, и я знал, что это просто вопрос времени".

По поводу телефонного разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, Курт Волкер отмечает, что имеет "алиби".

"Я отправился с давно спланированным визитом в Украину 23 июля. Я старался не появляться в Украине в течение парламентских выборов, так же как и во время президентских выборов, чтобы предупредить любой намек на влияние США на украинские выборы. Парламентские выборы состоялись 21 июля, и я чувствовал, что могу посетить страну после этих событий, поздравить президента и посетить зону конфликта на востоке Украины, что я делал ежегодно. Я хотел особенно поддержать решение президента Зеленского отвести Вооруженные Силы Украины в Станице Луганской и призвать Вооруженные Силы Российской Федерации сделать так же.

В течение этого периода я также призвал президента поздравить (Зеленского) телефонным звонком после парламентских выборов - тем более, что он все еще не определил нас с датой посещения (Зеленским) Белого дома. Приветственный звонок поддерживал бы теплые отношения.

24 июля я провел встречи в Вене и с ОБСЕ, после чего отправился в Киев, приехав в полночь. Хотя я настаивал на приветственном телефонном звонке президента, я все же не знал, когда такой звонок будет организован, и будет ли он вообще, до того момента как я уже был на пути в Киев.

25 июля в течение всего дня мы проводили встречи в Киеве, в том числе обедали с господином Ермаком, а после, 26 июля, встретились с президентом Зеленским".

"Я на присутствовал в ходе телефонного разговора от 25 июля. Я получил общие конспекты разговора от посла (Тейлора), от моего личного помощника в Госдепе и от господина Ермака. Все указывали на то, что это была приятная, приветственная беседа, и они обсуждали важность борьбы с коррупцией и проведение реформ в Украине, и президент Трамп повторил свое приглашение президенту Зеленскому посетить Белый дом. Мне не сообщали о каких-то упоминаниях вице-президента Байдена или его сына, о которых я узнал только когда стенограмму разговора опубликовали 25 сентября 2019 года.

Помощь в вопросах обороны также не упоминалось в записях, о чем я заявил прессе 27 июля 2019 в Киеве".

Далее Курт Волкер становится на защиту бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

"Я был знаком с послом Йованович со времен нашего сотрудничества в Лондоне в 1988 году. В течение наших карьер, мы сотрудничали в разное время. Когда я занимал должность главного заместителя помощника госсекретаря по европейским делам, я настоятельно рекомендовал ее назначение на должность посла США в Армении, и она вполне умело работала на этой должности. Я всегда считал ее профессиональной, способной, преданной национальным интересам и особенно добросовестным человеком".

Согласно репликам Майка Помпео, перед Куртом Волкером и другими дипломатами, которых вызвали в Конгресс встал вопрос "конфликта интересов": смогут ли они свидетельствовать против своих коллег и имеют ли в Украине личные или финансовые интересы.

Курт Волкер комментирует это следующим образом:

"Прежде чем принять должность специального представителя США по вопросам переговоров с Украиной, я работал с юристами Государственного департамента для выявления и предотвращения возможных конфликтов интересов.

Учитывая свою занятость созданием Института Маккейна в Аризонском государственном университете, а также по ряду других личных соображений, я не хотел принимать штатную платную должность в Государственном департаменте. Напротив, я предпочел работать неполный рабочий день, добровольно и без компенсаций, что позволило бы мне продолжать выполнять другие обязанности.

Поэтому я представил Департаменту подробный список моих этических соображений и отказался от любой деятельности, связанной с Украиной, в других отраслях - особенно в отношении "BGR Group", где я работаю старшим международным советником фирмы. По предварительной договоренности со времен моего трудоустройства в Аризонском государственном университете, я не занимаюсь ни одной конкретной работой для клиентов фирмы, а также не занимаюсь представительской деятельностью. Став специальным представителем США по вопросам переговоров по Украине, я немедленно сообщил фирме, что отказываюсь от любой деятельности, связанной с их контрактами в Украине. Все эти документы доступны членам Комитета".