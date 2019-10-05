В субботу, 5 октября, около 16:00, под общежитием Национального технического университета "Днепровская Политехника" на проспекте Яворницкого, на перекрестке с Гагарина, провалился асфальт. Здание просело. Спасатели эвакуировали около 200 человек. Об этом сообщает "Информатор".

Из-за дождя и строительства метро по соседству, под зданием размыло песок. В следствие этого асфальт рпровалился, здание просело и по нему пошла трещина. С торца строения прямо на тротуар падали кирпичи, вода затекала под фундамент. Для того, чтобы дом окончательно не разрушился, яму, которую раскопали метростроители для прокладки коммуникаций, засыпали песком. Провал, что образовался под общежитием залили бетоном.

На месте работает патруль полиции, спасатели и аварийная служба. Тротуарную часть оградили сигнальной лентой. Студентов, жителей дома и сотрудников общежития эвакуировали. Их переселили в общежитие №1.

Фото: Информатор

На месте происшествия находился мэр Днепра Борис Филатов. Он разместил видео, снятое возле общежития, на своей странице в Facebook, в котором попросил жителей города не лезть за огражденный квадрат, заверил, что со студентами все хорошо и рассказал, что сейчас работают специалисты на месте, поэтому проблема решается. Однако Филатов предупредил, что завтра утром - 6 октября - проспект Яворницкого будет перекрыт, так как из-за дождя профессионалам сложнее работать и предсказать, что будет дальше.

Видео: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что Днепр ушел под воду из-за сильного дождя.

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