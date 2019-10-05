Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри говорил президенту Украины о том, что необходимо искоренить коррупцию и хотел, чтобы новый Кабмин внес изменения в структуру "Нафтогаза". Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Среди прочего Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет, включив в нее американцев", - говорится в статье.

По информации одного из источников, знакомых с отношениями администрации с компанией, среди тех, кто находился на рассмотрении на эту роль, были два менеджера из энергетического сектора с родного для Перри штата Техас.

Представитель Министерства энергетики США Шэйлин Хайнс заявила, что Перри посоветовал расширить состав совета. Она не смогла сразу прокомментировать, предложил Перри имена для заполнения новых мест.

Напомним, государственная компания Оператор газотранспортной системы Украины подала заявку в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЕКП) на получение сертификации.

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