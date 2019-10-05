Нулевой ничьей завершился третий матч 10-го тура Украинской премьер-лиги между ФК Львов и луганской Зарей.

Как сообщает Укринформ, на 31-й минуте этого поединка, который прошел на львовском стадионе "Украина", в составе хозяев был удален с поля Витор Педру.

Турнирное положение: "Шахтер" - 27 очков (после 9-ти игр), "Десна" - 20 (10), "Динамо" - 17 (9), "Заря" - 16 (10), "Александрия" - 16 (9), "Колос" - 14 (9), "Днепр-1" - 11 (9), "Мариуполь" - 10 (10), "Карпаты" - 8 (9), "Ворскла" - 8 (10), "Львов" - 7 (10), "Олимпик" - 5 (10).

Завершится 10-й тур в воскресенье, 6 октября, поединками Днепра-1 с донецким Шахтером (начало в 14.00, будет транслировать телеканал "2+2"), ковалевского Колоса с киевским Динамо (17.00, "Футбол 1 "), Александрии со львовскими Карпатами (19.30, "Футбол 1").

Ранее сегодня полтавская "Ворскла" сыграла вничью с Мариуполем 1:1, а черниговская "Десна" обыграла "Олимпик" со счетом 1:0.