Певица и актриса Дарья Астафьева в очередной раз подтвердила свой статус одной из самых сексуальных женщин Украины, выложив пикантную фотосессию на своей странице в Instagram.

На фото Даша в прозрачном плаще-дождевике, под которым не было белья и на фото было отчетливо видно грудь певицы. Она дополнила образ лаковыми лосинами в обтяжку и туфлями на широком каблуке. Волосы были гладко зачесаны назад, из аксессуаров на фотосессию Астафьева надела крупные фигурные серьги с обилием камней и кисточками. Артистка позировала на деревянном столе.

Фото: Instagram/ Даша Астафьева

Всего Даша сделала три поста с фотографиями в прозрачном дождевике. К одному она написала: "Мало говорю. Больше чувствую и переживаю. Но вы спрашивайте. Я рядом".

Второй пост получил более длинную подпись:"Прозрачный плащ, который расплавился в машине от солнца....Так символично. Как много людей в нашей жизни, превышая все пределы важности и значимости, закрывая собой от всех невзгод и стихий, украшая и дополняя незабываемые кадры жизни, исчезают, надламывая. Оставляют метку "здесь был я". Но, я ушел и оставил после себя тебе ... Что оставил? Мне оставил: кофе, 3/1 возвращаясь под утро в твоей обуви, держась за руки в метро. Правда, которая никому не нужна. И потолок. С маленьким окошком в небо".

Также звезда поделилась фрагментом своего недавнего интервью, в котором рассказала, почему предпочитает обнажаться на камеру, она оставила его под третьим постом "Вчера, в интервью: Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше чем остальные... И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь"? Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить ? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас...", - предложила артистка.

Скриншот: Instagram/ Даша Астафьева

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