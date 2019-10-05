Одесситка Даяна Ястремская с Еленой Остапенко из Латвии вышли в финальный матч турнира категории Premier Mandatory в Пекине.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В полуфинальном матче латвийско-украинский дуэт Остапенко/Ястремская переиграл сестер Каролину и Кристину Плишковых из Чехии - 2:1 (4:6, 6:4, 10:6).

Судьба встречи решилась на первом же матчболе благодаря видеоповтору. Судья зафиксировал аут на приеме у Елены Остапенко, однако девушки воспользовались "челленджем", и как оказалось были правы: мяч задел линию.

Фото: Jimmie48

Примечательно, что Ястремская и Остапенко суммарно три раза за последние 10 дней обыграли Плишковых. Каждая из них выиграла у нее в одиночном разряде в Ухане и Пекине соответственно, и теперь, объединившись девушки обыграли Каролину вместе с ее сестрой в парном разряде.

Отметим, что впервые украинка сыграет в финале турнира категории WTA Premier Mandatory как в парном, так и в одиночном разряде. Сестры Бондаренко выигрывали Открытый чемпионат Австралии, но никто из украинских теннисисток ни разу не играл в финале одного из четырех главных турниров WTA: Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид или Пекина.

Заметим, по итогам турнира Даяна впервые в карьере войдет в топ-100 парного рейтинга, став третьей ракеткой Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, что первого октября Свитолина обыграла китаянку и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине.

Также мы рассказывали, что до этого первая ракетка Украины Свитолина уступила американке в четвертьфинале турнира WTA в Ухане.