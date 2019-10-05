Руководство международной платежной системы PayPal заявило, что не будет вместе с компанией Facebook создавать криптовалюту Libra. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, PayPal могла отказаться от участия в проекте потому, что тот не получил полной поддержки от американских регуляторов.

Опасения, что PayPal может выйти из проекта, усилились в четверг, когда компания отсутствовала на собрании членов Ассоциации Libra в Вашингтоне.

PayPal был одним из первых членов Ассоциации Libra - группы из 28 компаний и некоммерческих организаций, которые помогают развивать криптовалюту Libra. Среди членов - платежная компания Visa, приложение Uber и гуманитарный благотворительный фонд Mercy Corps.

Ранее "Страна" сообщала, что Telegram в тайне готовит запуск своей криптовалюты Gram в ближайшие два месяца.

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