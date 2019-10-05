Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора летом 2018 года с занимавшей тогда пост премьера Великобритании Терезой Мэй выражал сомнения по поводу ее версии о причастности властей РФ к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом пишет издание The Washington Post, информирует "Интерфакс".

Издание приводит данные о разговорах Трампа с иностранными лидерами со ссылкой на анонимные источники, поясняя, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках Белого дома.

"Трамп был совершенно убежден в том, что по поводу отравления были серьезные основания для сомнений", - заявил один из собеседников издания.

"Добрые десять минут ушли на то, чтобы Мэй говорила о высокой вероятности (причастности властей РФ - Ред.), а также на ответы Трампа, заявлявшего, что он в этом не уверен", - добавил он.

Тем не менее, как сообщалось, США ввели два раунда санкций против РФ по "делу Скрипалей".