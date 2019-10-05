Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что наша страна как можно скорее должна полностью отказаться от цирков с животными. Об этом он написал в Facebоok.

"Я считаю, что Украина как можно скорее должна стать государством, где будет отсутствовать такое позорное явление, как цирк с животными. И я рад, что в моей команде есть люди, которые безусловно разделяют эту позицию", - написал он, перепостив публикацию своего нового заместителя Ирины Подоляк.

В её посте говорится, что на этой неделе прошла встреча представителей власти с руководителями государственных цирков, на которой должен был обсуждаться алгоритм перехода на "цирк без животных".

"Но большинство рассказывало об истории цирка и рисунках на древних фресках и вазах, любви и заботе о животных в украинских цирках, выражали заботу о дрессировщиках, их семьях и их животных, а также, что без животных цирк обанкротится, ибо "люди приходят на животных", - написала замминистра.

Она добавила, что, несмотря на всё, на встрече была достигнута договоренность о том, что на следующей неделе будет предложен соответствующий алгоритм.

"Однако, главный вопрос: что делать с животными? Без строительства нового, современного "приюта" будет сложно, но, возможно, будут другие предложения?" - добавила чиновник.

Скриншот: Facebоok/Володимир Бородянський - Міністр культури, молоді та спорту України

Ранее "Страна" сообщала, что суд запретил одесскому цирку показывать номера с дикими животными.

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