Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что получил в России статус политического беженца по личному распоряжению Владимира Путина.

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону в рамках специального проекта с телеканалом "Наш", которое транслировалось в Youtube.

Напомним, что после смены власти в 2014 году Азаров покинул страну и сейчас проживает в России.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года Европейский суд аннулировал санкции против экс-премьера Азарова.

Однако в отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств.

В частности, ГПУ сообщила о "пидозре" экс-премьеру Азарову и его сыну во взятке в 140 млн за должность для Клюева.