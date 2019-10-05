В случае выполнения подразделениями украинской армии приказа отойти от линии фронта, их место могут занять добробаты.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил экс-нардеп от "Народного фронта" Игорь Лапин, передает Еспресо.TV.

По его словам, с этим призывом его уполномочили выступить сами добровольцы.

"Я прошу всех понять, что нужно сделать полную мобилизацию. Я прошу всех обратить внимание, что в случае оставления этих позиций Вооруженными силами Украины и в случае криков о помощи людей, которые с Украиной в сердце останутся на тех территориях в Станице Луганской, в Золотом, в Петровском, а также в случае того, когда слепое ОБСЕ снова не будет видеть там русских и сепаратистов на наших позициях, в окопах, вырытых солдатами руками - в этом случае мы оставляем за собой право выполнить требования Конституции Украины и зайти на эти позиции. Мы оставляем за собой право спасать наших граждан, которые будут непременно расстреляны", - заявил экс-нардеп.

Лапин также обратился к добробатам.

"Я обращаюсь к ребятам, моим побратимам из ДУКа и "Правого сектора ", к "Да Винчи", командиру батальона, к "Барсу", моему побратиму. Я призываю Дмитрия Яроша, я обращаюсь к ребятам-побратимам из "Айдара", из "Донбасса" и "Азова". Уважаемые "азовцы", завтра скажут отдать Широкино, отдать позиции под Мариуполем - вы медаль за освобождение "Марика" куда будете прятать?", - сказал Лапин.

Напомним, что на встрече в Минске 1 октября все стороны согласовали начало отвода войск на двух участках фронта в Золотом и в Петровском начиная с 7 октября. Это является необходимым условием для проведения саммита "Нормандской четверки".

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