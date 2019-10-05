В Днепре полицейский ударил девушку по лицу и оттолкнул в сторону помещения администрации в магазине EVA на улице Рабочая. Об этом сообщает "Днепр вечерний".

Инцидент произошел днем 1 октября после того, как сотрудники магазина заподозрили двух посетительниц в краже. Происшествие попало на видео и вскоре разлетелось в сети, подняв волну возмущения из-за действий сотрудника Управления полиции охраны.

Полицейские предложили девушкам зайти в помещение администрации, чтобы посмотреть видео, снятое камерами наблюдения в магазине. Одна из них сразу согласилась и без возражений отправилась с правоохранителями, а другая, которая в тот момент разговаривала по телефону и рассказывала про ситуацию, поинтересовалась у копов - какие у них основания ее задерживать.

После вопроса "За что меня здесь держат?" правоохранитель ударил девушку рукой по лицу и выбил мобильник, затем схватил за руки и стал тащить ее в сторону.

Видео: YouTube/Днепр вечерний

В пресс-службе полиции охраны на следующий день отреагировали на случившееся и рассказали, что проводится служебное расследование, а полицейского отстранили от работы.

Ранее "Страна" сообщала, что Труба объяснил, за что судят охранника, который застрелил посетителя супермаркета ударившего его ножом.

Также мы рассказывали, что Украина готова ввести 800 специально обученных полицейских на неподконтрольные территории Донбасса.