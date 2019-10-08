Организация пищевых продуктов и лекарственных средств Саудовской Аравии составила список украинских производителей, которые могут экспортировать молоко и молокопродукты в эту арабскую страну. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об этом посольству Украины в стране.

Об этом передает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В сообщении говорится, что в список внесены 35 украинских производителей.

Ранее "Страна" сообщала, что в Евросоюзе запретили импорт фруктов и овощей из Украины, а также ряда других стран.

Также мы рассказывали, что импорт овощей в Украину вырос вдвое в два раза по сравнению с предыдущим годом, это абсолютный рекорд импорта овощей Украины за времена независимости.